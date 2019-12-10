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В Краснодаре задержали стрелявшего в охранника клуба мужчину

СК региона возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины после стрельбы в ночном клубе на улице 40 лет Победы. Ему вменяют покушение на убийство. По предварительным данным, нападавший стрелял из травматического оружия, он выстрелил не менее пяти раз в голову и тело охранника. Мужчина остается в больнице. По одной из версий, конфликт возник из-за того, что охранник отказался пускать мужчину в заведение. Стрелявший задержан.

Ранее стало известно, что в ночь на 9 декабря в ночном клубе посетитель несколько раз выстрелил в мужчину, пострадавшего госпитализировали, нападавший скрылся.

Позднее местонахождение подозреваемого было установлено, он задержан следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю.

Елена Рыжкова


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