Дон и Кубань вошли в десятку регионов по востребованности страхования имущества

Краснодарский край и Ростовская область попали в первую десятку регионов по востребованности страхования имущества, сообщает пресс-служба СК «Сбербанк Страхование». Так, Краснодарский Край оказался на пятом месте после Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Республики Татарстан и Свердловской области. За первые девять месяцев этого года жители региона заключили 533,6 тыс. договоров страхования имущества физлиц (ИФЛ).

Ростовская область оказалась в рейтинге на девятом месте. За первые девять месяцев этого года ее жители заключили 427 тыс. договоров страхования ИФЛ.

В целом по стране россияне оформили 34,6 млн таких договоров — рост составил 5,2%. «СК «Сбербанк страхование» прогнозирует дальнейший рост этого рынка — примерно на 10% в год. Количество договоров страхования имущества физлиц продолжит расти за счет снижения ставок по ипотеке и увеличения спроса на страхование жилья от ЧС благодаря популяризации нового закона, который вступил в силу в августе 2019 года.

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Дарья Голякова