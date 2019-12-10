Новая пляжная зона Гребного канала готова к сдаче За неделю подрядчик завершит работы, которые не выполнил почти за полгода.

Благоустройство территории Гребного канала завершается, и новая пляжная зона готова к сдаче.

Такой вывод сделал заместитель главы Нижнего Новгорода Виктор Сдобняков, проверивший качество работ, выполняемых в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». По его словам, благоустройство делали с нуля. С самого начала были сложности, и подрядчик серьезно задержал сдачу объекта. Чиновник пообещал, что за нарушение сроков к подрядчику в соответствии с условиями контракта будут применены штрафные санкции более 8% от суммы контракта.

Генеральный директор московской компании-подрядчика Иван Мезенцев сказал журналистам, что с реализацией проекта возникли определенные сложности и в ходе работ пришлось совместно с городской администрацией корректировать проект. Он признал, что произошла серьезная задержка, но заверил, что в течение двух дней все будет готово.

Виктор Сдобняков сообщил журналистам, что благоустройство зоны Гребного канала – это последний проект, который в 2019 году реализуется в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда», причем это уже шестнадцатый объект в текущем году. Для сравнения замглавы города напомнил, что в 2017 году было благоустроено четыре объекта, а в 2018-м – шесть.

Ранее работы «КоммерсантъFM Нижний Новгород» сообщал, что по итогам рейда активистов Общероссийского народного фронта, проведенного 4 декабря, был сделан вывод о существенном срыве сроков выполнения работ по благоустройству территории Гребного канала в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Эти работы были завершиться еще в октябре 2019 года. По условиям договора, заключенного в начале лета с единственной организацией, подавшей заявку на участие в конкурсе, благоустройство объекта надо было выполнить к середине июля за 24,6 млн рублей. Затем срок сдачи объекта был перенесен на 25 октября. Однако, по словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Бориса Караганова, подрядчик приступил к работе только в сентябре.

Ранее «ЪFM НН» сообщал также, что на 11 декабря назначено внеочередное заседание Думы Нижнего Новгорода, на котором Глава города представит отчет об исполнении нацпроектов, и эта работа будет оценена депутатами совместно с представителями правительства Нижегородской области. Оценка исполнения нацпроектов в каждом муниципалитете проводится по поручению губернатора Глеба Никитина.