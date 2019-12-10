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Краснодарский транспорт находится в лидерах у держателей карт «Мир»

Городской транспорт входит в ТОП-5 наиболее популярных категорий расходов у держателей карт «Мир» в Краснодаре. Также жители города активно расплачиваются данными картами в супермаркетах, кафе и ресторанах, а также на автозаправках, сообщают в платежной системе.

Отмечено, что с начала года количество ежемесячно оплачиваемых картами «Мир» поездок в краснодарском транспорте выросло более чем десятикратно. В настоящее время жители Краснодара и станицы Тбилисской совершают в месяц несколько десятков тысяч поездок в общественном транспорте с использованием национальных платежных карт.

«Мы связываем это как с общим ростом популярности безналичной оплаты, так и с акцией, которая позволяет до конца года ездить со скидкой в четыре рубля по бесконтактным картам “Мир” в общественном транспорте»,- говорят в пресс-службе платежной системы.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, платежная система «Мир» и администрация Краснодарского края запустили акцию, в рамках которой в Краснодаре и станице Тбилисской можно получить скидку 4 руб. при проезде в общественном транспорте. Продлится она до конца этого года и проходит при поддержке Южного ГУ Банка России. Чтобы стать участником акции, необходимо приложить бесконтактную карту «Мир» к валидатору в автобусе, троллейбусе или трамвае, после чего с нее сразу спишется стоимость разовой поездки со скидкой. Сбербанк выполняет функцию эквайрера проекта, оператором автоматизированной системы оплаты проезда выступает ООО «Электронный билет Кубани».

Василий Хитрых


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