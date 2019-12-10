Господдержку сжали в узком кругу

Проверка Счетной палаты (СП) выявила существенные нарушения использования субсидий в сфере АПК в Южном федеральном округе. Большая часть госсредств досталась считаным компаниям, часть из которых уже оказалась банкротами. Большая часть обнаруженных нарушений на сумму 447 млн руб. приходится на Минсельхоз.

В Счетной палате заявили о недостаточной эффективности господдержки АПК. Такие выводы были сделаны по итогам проверки использования субсидий в ЮФО. Госаудиторы отметили высокую концентрацию средств поддержки в одних руках. В 2017–2018 годах 60–100% помощи получали от одной до трех организаций. «Однако господдержка не всегда обеспечивает положительные финансовые результаты деятельности сельхозорганизаций. Так, по итогам 2018 года ряд крупнейших организаций-получателей субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а это почти 1 млрд руб., либо не завершили инвестпроекты, либо не вышли на безубыточный уровень деятельности»,— говорится в сообщении СП со ссылкой на аудитора Михаила Меня.

Например, в 2018 году в отношении одного из предприятий области, получившего господдержку около 400 млн руб., начата процедура банкротства. При этом в объемах птицеводческой продукции региона доля этой организации составила более 40%.

Общая сумма нарушений в части использования агросубсидий по итогам проверки составила 447 млн руб. Из них 380,5 млн руб.— это нарушения Минсельхоза, указывают в СП. Министерство нарушило условия предоставления субсидий Ростовской области на 345,2 млн руб. Кроме того, необоснованным предоставлением госсредств аудиторы назвали поддержку производства шерсти учреждению, которое переработчиком шерсти не является. Также выявлены завышенные возмещения затрат на мелиоративные мероприятия.

Госаудиторы не первый раз критикуют субсидирование АПК. Год назад Счетная палата высказывала претензии к господдержке малого аграрного бизнеса: это дорого обходится бюджету, а пользователей такой субсидии крайне мало — менее 2%.

Напомним, Минсельхоз в настоящее время занят реформой господдержки аграриев. Согласно поправкам к госпрограмме развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы, с 2020 года вместо трех видов поддержки — субсидий молочной отрасли, несвязанной (так называемой погектарной) поддержки и единой субсидии — будут введены две универсальные: компенсирующая и стимулирующая.

Татьяна Гришина