Уральскому бизнесмену оставили долги после банкротства

Суды отказались освобождать от обязательств перед кредиторами екатеринбургского бизнесмена Вячеслава Киселева после окончания его банкротства. Причина – противоправные действия предпринимателя как учредителя и директора ООО «Строймаркет».

Как указано в материалах дела, суд в январе 2016 года по заявлению АО «Райффайзенбанк» признал Вячеслава Киселева банкротом и ввел процедуру реализации имущества. В ходе конкурсного производства с торгов было продано за 320 тыс. рублей право требование банкрота к Владимиру Веккесеру в размере 11,7 млн рублей.

В феврале 2019 года по заявлению финансового управляющего Свердловский арбитражный суд прекратил банкротство Вячеслава Киселева и освободил его от обязательств перед кредиторами. Однако против освобождения должника от обязательств выступил ПАО «Сбербанк», подавший апелляционную жалобу.

Но 17 арбитражный апелляционный суд, а затем Арбитражный суд Уральского округа установили, что Вячеслав Киселев неоднократно злоупотреблял своими правами, что «повлекло невозможность исполнения обязательств перед кредиторами».

По словам руководителя практики банкротства юридической фирмы «Арбитраж.ру» Александра Стешенцева, целью потребительского банкротства является экономико-социальная реабилитация граждан-должников путем применения механизма их освобождения от обязательств. «Суды особо подчеркивают, что право на освобождение от обязательств, как способ перераспределения рисков неплатежеспособности, может быть доступно исключительно добросовестным должникам, не допускающим злоупотребления правом и стремящимся исполнить свои обязательства»,— отметил юрист.

Закон о банкротстве определяет случаи недобросовестного поведения должника, при выявлении которых суд не освобождает его от дальнейшего исполнения обязательств по завершении процедуры реализации имущества, продолжает Александр Стешенцев. «Действия Вячеслава Киселева в преддверии процедуры своего банкротства, связанные с отчуждением недвижимости на значительную сумму, а также его действия как контролирующего лица “Строймаркета” по наращиванию долгов, последующий вывод более 75 млн руб. и распоряжение ими по своему усмотрению в совокупности свидетельствуют о его намерении избежать исполнения обязательств перед кредиторами. Суд вполне обоснованно квалифицировал эти действия как недобросовестные»,— пояснил юрист.

Алексей Охлопков