Новый спонсор ФК «Краснодар» — производитель с мировым именем

Бренд Weber-Vetonit группы строительных компаний «Сен-Гобен» стал официальным партнером футбольного клуба «Краснодар». Контракт вступил в силу 1 декабря 2019 г. и будет действовать до конца 2020 г. с возможным продлением на 2021 г.

Подробности партнерства обсудили на пресс-конференции, которая состоялась перед матчем «Краснодар» — «Тамбов». В ней приняли участие:

со стороны Weber-Vetonit: генеральный директор «Сен-Гобен» в России, Украине и странах СНГ Антуан Пейрюд и руководитель бизнес-подразделения «Сухие строительные смеси» Милан Лукич;

со стороны клуба: генеральный директор ФК «Краснодар» Владимир Леонидович Хашиг и пресс-атташе Антон Тихий.

Официальное партнерство с футбольным клубом для Weber-Vetonit стало логичным продолжением предыдущего сотрудничества: ранее продукция бренда использовалась при возведении знаменитого стадиона «Краснодар» и при устройстве парка рядом с ним.

Контракт с клубом включает размещение логотипа бренда на форме футболистов. В рамках сотрудничества также планируется ряд совместных общественных проектов и коммерческих мероприятий. Партнеров объединяют схожие ценности — семья, воспитание будущих поколений, развитие и помощь в продвижении общественно значимых инициатив.

Так, ФК организовал собственную Академию для детей. Около 12 000 юных футболистов изучают там культуру футбола и тренируются быть лучшими. Они уже сейчас завоевывают призовые места на турнирах и первенствах.

А Weber-Vetonit воплощает заботу о жизни будущих поколений, подчиняя свою деятельность концепции устойчивого развития. Для этого бренд производит качественные экологически чистые материалы и разрабатывает энергоэффективные решения для строительства. Его глобальная цель — создавать комфортное пространство для жизни каждого человека.

Объединенные усилия двух партнеров дадут новые возможности для развития региона и внедрения социально значимых проектов.