Резидент ТОСЭР «Губкин» намерен организовать производство метизов

Шестнадцатым резидентом территории опережающего социально экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» стало ООО «Техмаш», сообщили в департаменте экономического развития Белгородской области. Компания намерена на арендованных площадях организовать производство метизной продукции «по уже отработанным технологиям с многолетней практикой использования». Объем инвестиций в проект составит около 4 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Техмаш» зарегистрировано в Губкине в сентябре 2019 года. Основной вид деятельности – производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Гендиректором и единственным владельцем является Руслан Иргашев.

Александр Прытков