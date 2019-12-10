В Петербурге снова «заминировали» более 30 школ и 15 станций метро

Утром во вторник, 10 декабря, очередная волна массовых эвакуаций в Петербурге коснулась нескольких районных судов, 15 станций метро и более 30 школ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Во всех учебных заведениях после получения информации о якобы заложенных взрывных устройствах занятия были прерваны.

Также стало известно о ЧП в одной из школ Приморского района — №246 на Планерной улице. Во время очередной эвакуации накануне там произошла давка, в результате которой, по словам очевидцев, несколько учащихся получили травмы. Информация об этом частично подтверждена. По данному факту районная администрация проводит проверку.