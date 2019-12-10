В «Горэлектротрансе» объяснили, почему отменили закупку троллейбусов

Накануне СПб ГУП «Горэлектротранс» отменил тендеры на закупку новых троллейбусов для маршрутной сети Петербурга. Общая стоимость закупок составляла 3,7 млрд рублей. Как пояснили в пресс-службе предприятия, это было сделано из-за уточнения цены поставки «на предмет возможности снижения начальной цены поставки».

Напомним, что ГУП планирует приобрести в лизинг 87 троллейбусов большого класса (стартовая стоимость аукциона — 1,9 млрд руб.), 35 составов с увеличенным автономным ходом (1,1 млрд руб.) и 20 новых троллейбусах особо большого класса — за 700 млн руб.