Главу обанкротившейся ростовской страховой компании осудили за хищение 422 млн рублей

Ворошиловский районный суд Ростова вынес приговор директору страховой компании «Союз-жизнь» Андрею Волкову, обвиняемому в хищении 422 млн руб., полученных от почти 1,5 тыс. страхователей. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии-поселения.

Напомним, дело в отношении Волкова в 2015 году было возбуждено дело по ч. 3 ст. 159.4 (мошенничество) и ч.1 ст.201 (злоупотребление полномочиями). Ему была избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. В суд дело было передано осенью 2018 года. .Как сказано в материалах дела, страховая компания «Союз-жизнь» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в 2007 году. У фирмы было несколько офисов и агентские пункты на территории ПАО «Роствертол» и ООО ПК НЭВЗ. По версии следствия, директор страховой компании «Союз-жизнь» Андрей Волков с 11 февраля 2013 года по 22 мая 2015 года похищал деньги, полученные компанией по договорам страхования жизни. Сторона обвинения считает, что для хищения средств Волков использовал ООО «Донской консервный завод», в котором также занимал пост директора. Как выяснили следователи, бухгалтеры «Союз-жизни» управляли расчетными счетами компании, и, не подозревая о преступных намерениях директора, по его указанию изготавливали платежные поручения по договорам купли-продажи ценных бумаг, заключенных между «Союз-жизнью» и ООО «Донской консервный завод». Таким образом, ему удалось похитить более 422 млн руб., переданных страхователями в компанию наличными или путем удержания средств из их зарплаты.

Сам Волков настаивал на своей невиновности, и утверждал, что «Союз-жизнь» вела законную деятельность и обанкротилась из-за естественных коммерческих рисков и ошибок в управлении.

Кристина Федичкина