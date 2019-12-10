Контракт на установку перил в подземном переходе около УдГУ заключили в Ижевске

Администрация Ижевска заключила муниципальный контракт на устройство перил в подземном переходе возле УдГУ. Подрядчиком стал ИП Москвин. Об этом журналистам рассказал главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства города (СБиДХ) Фирдаус Харисов. Работы завершат 20 декабря.

«Параллельно будет монтироваться освещение, когда проторгуется. На сегодняшний день, согласно 231 постановлению переход закреплен по содержанию за СБиДХ. Согласно заключенному муниципальному контракту, подрядчик, который занимается содержанием улицы Удмуртской, это МУП города Ижевска ДРЭУ, осуществляет ежедневный осмотр и содержание данного подземного перехода»,— отметил господин Харисов.

Также главный инженер СБиДХ пожаловался на вандалов, которые разбивают освещение в переходе. «Освещение хотели поставить. Смонтировали. На следующий же день, еще сутки не простояло, его просто варварским способом вырвали с потолка. Вы поймите, пожалуйста. Кто это делает? Вот кто это делает? Меня смущает этот вопрос. Мы делаем это для людей, и нам всегда предъявляют замечания по поводу того, что СБДХ не работает и не занимается содержанием своих объектов. И я вам говорю, что сутки освещение не простояло. Варварским способом выдирают. На сегодняшний день установили фонари, которые находятся у нас на УДС. Их невозможно сломать. Но умудрились же разбить!»,— подчеркнул Фирдаус Харисов.