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В Челябинской области продлили запрет на работу водителей-иностранцев

В 2020 году в Челябинской области продолжит действовать запрет на работу иностранцев в сфере пассажирских перевозок. Правило касается устройства по патентам иностранных водителей внутригородских, пригородных, междугородних автобусов, а также в такси. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона, оно вступает в силу с 1 января.

Запрет на работу в маршрутных такси водителей без российских прав действует в Челябинской области с 2016 года. Он ежегодно пролонгируется.

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