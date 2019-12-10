Новым гендиректором «Ростовской транспортной компании» назначен Александр Рюмшин

В МУП «Ростовская транспортная компания» назначили нового гендиректора, сообщает «Ростовский городской транспорт». Предприятие возглавит Александр Рюмшин. Как ранее писал “Ъ-Юг”, этот пост 15 ноября покинул Юрий Овчинников, став первым заместителем главы администрации Ростова.

Александру Рюмшину 36 лет. В 2006 году он окончил Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» с отличием. После окончания института с 2006 по 2011 год проходил службу. С февраля 2012 года занимал должность заместителя руководителя транспортного предприятия ООО «ТК Авто-Лайн», а с июня 2019 года первым заместителем генерального директора МУП «РТК».

Дарья Голякова