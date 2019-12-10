Саратовских коммунистов лишили права выступить на заседании думы

На сегодняшнем внеочередном заседании Саратовской областной думы коммунисты Александр Анидалов и Николай Бондаренко были лишены права выступать. Такое решение приняла мандатная комиссия. Господин Бондаренко также не сможет выступить на следующем заседании думы.

Комиссия признала парламентариев нарушившими регламент заседания, а также уличила их в «неэтичном поведении». Речь идет о поведении представителей компартии во время обсуждения их законопроекта – об учреждении в регионе Дня гибели промышленности. Законопроект получил отрицательные отзывы, однако коммунисты продолжили его отстаивать.

В конце дискуссии Николая Бондаренко достал мегафон и продолжил полемику через усиливающее голос устройство, а Александр Анидалов бросил в сторону депутатов от «Единой России» бумагу с регламентом заседания.

Марина Ковалева