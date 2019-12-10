Ремонт саратовских тротуаров оценили в 1,8 млрд рублей

В Саратове на ремонт тротуаров требуется 1,8 млрд руб. Об этом в интервью «ГТРК-Саратов» рассказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В городе в неудовлетворительном состоянии находится 80% тротуаров, уточнил он.

Спикер назвал эту проблему «проблемой номер один» для Саратова. Он отметил, что местным чиновникам предстоит проанализировать ситуацию, чтобы понять, где и сколько надо ремонтировать, где – прокладывать полностью.

Программа по ремонту рассчитана на три года, для ее старта необходимо 600 млн руб. Планируется, что программа первого этапа проекта должна быть подготовлена в начале следующего года.

Марина Ковалева