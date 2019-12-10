МТС оборудует сим-картами умные счетчики ростовского завода «Квант»

Компания МТС и ростовское ОАО «Научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант» (НПП КП «Квант») заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере интернета вещей.



В рамках соглашения МТС оснастит выпускаемые заводом умные счетчики SIM-картами NB-IoT (Narrow Band IoT), которые позволяют оперативно собирать данные об объемах потребления энергоресурсов. Благодаря этому предприятия и индивидуальные клиенты смогут не только анализировать информацию, но и, при необходимости, оптимизировать расходы. Устройства с SIM-картами NB-IoT могут работать без перебоев в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без дополнительной подзарядки батареи.

Ключевые заказчики умных устройств – это предприятия малого коммерческо-бытового сектора (прачечные, салоны красоты и т.п.) и крупные промышленные объекты. Также растет спрос со стороны ТСЖ, СНТ и управляющих компаний.

На первоначальном этапе география продаж счетчиков завода «Квант» с SIM-картами NB-IoT будет охватывать помимо Ростова-на-Дону ещё пять городов страны: Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Рязань и Ставрополь. В планах предприятия в ближайшее время выйти на международный рынок.

«К 2023 году доля многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным системам учета потребления коммунальных ресурсов с возможностью дистанционной передачи данных в режиме онлайн, в городах России должна составлять не менее 60%. Подписанное нами соглашение — первый шаг на пути к этому. Мы считаем, что переход на использование «умных» счетчиков и интеллектуальных систем учета энергоресурсов, а также технология связи NB-IoT – это неизбежное и, безусловно, прогрессивное цифровое будущее, которое войдет в каждый дом», – отметил генеральный директор НПП КП «Квант» Виктор Гергерт.

По оценкам специалистов в сфере промышленного интернета вещей, именно устройства NB-IoT предоставляют наиболее эффективное и дешевое решение для дистанционного беспроводного снятия показаний, контроля и мониторинга различных счетчиков, датчиков, клапанов и иных приборов. В настоящее время наибольшая проникающая способность в сложных городских условиях плотной застройки, большое покрытие сети, малая энергозатратность, надежность сети NB-IoT дают неоспоримое преимущество в тех ситуациях, когда другие способы телеметрии данных (в том числе распространенные LPWAN и LoRaWAN-сети) не справляются с поставленными задачами.

«Сеть NB-IoT для интернета вещей была запущена в Ростове-на-Дону в конце прошлого года. На сегодня она доступна на территории 17 городов, а также в десятке маленьких населенных пунктов области. В результате тестов, которые специалисты МТС проводили в течение года, мы получили подтверждение, что в стандарте NB-IoT заинтересованы как производители конечного оборудования, так и бизнес-клиенты, которые пользуются умными устройствами», – сообщил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

О технологии NB-IoT МТС является одним из лидеров в России по количеству подключенных М2М сим-карт. Компания построила первую федеральную сеть интернета вещей NB-IoT, которая запущена в 62 регионах страны, и запустила IoT-платформу, позволяющую интегрировать в единую систему датчики, подключенные через различные протоколы: 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, NB-IoT.