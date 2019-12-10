Снегоходы в Ижевске подешевели на 19%

Средняя стоимость снегоходов в Ижевске в начале зимы текущего года составила 206 тыс. руб. Это на 19% меньше значений аналогичного периода 2018 года, сообщает пресс-офис сервиса «Авито». Средняя стоимость снегоходов в среднем по России также снизилась на 3% и составила 285 тыс. руб.

Несмотря на снижение цены, в январе-ноябре 2019 года в Ижевске было продано на 6% меньше снегоходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Популярнее всего снегоходы стали в Барнауле, Ульяновске и Воронеже — их продажи за год выросли на 56%, 34% и 25% соответственно. Продажи по стране за то же время выросли на 21%. Самые низкие цены на снегоходы зафиксировали в Ульяновске и Саратове — 153 тыс. руб. и 155,2 тыс. руб. в среднем соответственно. Самые высокие — 410,7 тыс. руб. и 408,6 тыс. руб. — в Омске и Москве.