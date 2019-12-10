Суд не поддержал решение кредиторов о реализации имущества владельца «Холидея»

Арбитражный суд Новосибирской области дал два месяца владельцу крупного сибирского ритэйлера «Холидей» Николаю Скороходову на доработку плана реструктуризации долгов. Таким образом, суд не поддержал решение кредиторов, проголосовавших за введение процедуры реализации имущества. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщила представитель должника в суде Ирина Гребнева.

План реструктуризации долгов господина Скороходова кредиторы рассмотрели в конце октября этого года. Он предполагал, в частности, при условии дисконта в 46% восстановление рентабельности входящей в «Холидей» сети «Холди» на базе 313 магазинов-дискаунтеров в регионах Сибири и выход к 2022 году на оборот в размере 24,3 млрд руб. Однако кредиторы проголосовали за признание Николая Скороходова банкротом.

«План предполагал гашение задолженности за счет залогов и выручки "НСК Холди". Мы считаем необходимым добавить в план также выручку от реализации незалогового имущества, среди которого освобожденное от залога имущество, которое ранее было передано в залог Альфа-банку»,— сказала госпожа Гребнева. Она отметила, что после доработки плана реструктуризации долгов он будет вновь представлен суду. «Если при реструктуризации будут погашены более 50% долгов, то суд может сам утвердить план реструктуризации, даже если кредиторы против»,— добавила она.

Николай Скороходов был поручителем по долгам группы компаний «Холидей». Процедура реструктуризации долгов в отношении него введена в июне этого года по иску Альфа-банка. В «Холидее» в феврале было открыто конкурсное производство. В начале 2018 года сеть управляла более 300 магазинами в Сибири. Сумма долгов господина Скороходова — 14,6 млрд руб. Основные кредиторы — Альфа-банк (2,8 млрд руб.), ООО «Грос-ритейл» — структура Сбербанка (6,8 млрд руб.), РСХБ (3,4 млрд руб.), Газпромбанк (1,5 млрд руб.).

О том, почему кредиторы не поверили в план реструктуризации долгов Николая Скороходова, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Держи руки в «Холди»

Оксана Павлова