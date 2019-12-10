Глава одного из районов Крыма погибла в ДТП

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко погибла в ДТП утром 10 декабря. Об этом на заседании правительства Крыма сообщил глава республики Сергей Аксенов. «Произошла трагедия, в Черноморском районе погибла наша коллега Глушко Людмила Николаевна. Предлагаю почтить ее память минутой молчания»,— сказал господин Аксенов.

В пресс-службе МВД по Крыму “Ъ” сообщили, что авария произошла примерно в 8:50 в Черноморском районе. На трассе Черноморское—Евпатория произошло лобовое столкновение легковых автомобилей KIA и Ford. В результате ДТП погибли четыре человека (двое находились в автомобиле KIA, двое — в Ford). Обстоятельства аварии устанавливаются.

Вадим Никифоров, Симферополь