Бывшему главному судебному приставу Прикамья снова продлили арест

Ленинский райсуд Перми продлил до 13 февраля следующего года меру пресечения в виде заключения под стражу экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу суда. Срок предварительного следствия по делу продлен до 13 марта 2019 года. Напомним, господину Кожевникову инкриминируется совершение девяти преступлений, касающихся получения взяток на различные суммы.

По версии СУ СКР, преступной деятельностью он занимался вместе со своей подчиненной Александрой Мардановой, адвокатом Ильвиром Ахтямиевым, в схеме участвовали и другие сотрудники ФССП. Часть взяток передавалась за возбуждение незаконных исполнительных производств, с помощью которых бизнесмены обналичивали денежные средства.

Сам Игорь Кожевников вины ранее не признавал и настаивал, что его оговорили.