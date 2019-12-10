Росприроднадзор взыскивает с БСК 20 млн рублей ущерба окружающей среде

Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора направило в арбитражный суд Башкирии иск к Башкирской содовой компании (БСК, группа «Башкирская химия») о взыскании 20 млн руб. платы за негативное воздействие на окружающую среду. Заявление оставлено без движения до 27 декабря: суд счел, что истец оформил иск с нарушениями. Он, в частности, не приложил документы, подтверждающие обстоятельства нарушения предприятием природоохранного законодательства и не доказал, что предпринимал попытки урегулировать спор в досудебном порядке.

Подробности исковых требований судом пока не раскрываются.

БСК — крупнейший производитель пищевой и кальцинированной соды в России. Объединяет завод «Каустик» и содовое производство в Башкирии, а также Березниковский содовый завод в Пермском крае. Контролирующим акционером предприятия является группа «Башкирская химия», у госинвесткомпании Башкирии АО «Региональный фонд» — 38% акций.

Влада Шипилова