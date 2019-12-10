В Ростове началась апелляция на приговор Яну Сидорову и Владу Мордасову

В Южном окружном военном суде (ЮОВС) началось первое заседание по апелляционной жалобе на приговор Яну Сидорову и Владиславу Мордасову. Выездное заседание в Ростове проводит судья Третьего апелляционного суда общей юрисдикции в Сочи. В зале присутствуют около 70 слушателей и представителей СМИ, еще примерно 50 человек в суд не пустили, ссылаясь на ограниченное количество мест.

Как сообщалось ранее, Влада Мордасова и Яна Сидорова осудили за покушение на организацию массовых беспорядков и участие в них (ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 212 УК РФ). Ростовский областной суд 4 октября назначил Владиславу Мордасову шесть лет семь месяцев колонии строго режима, Яну Сидорову — шесть лет шесть месяцев колонии строгого режима, еще одному фигуранту дела Вячеславу Шашмину — три года условно.

В ходе судебного разбирательства подозреваемые и свидетели заявляли об оказываемом на них давлении и пытках, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Многие свидетели отказались от показаний, данных ими на этапе следствия. Влад Мордасов и Ян Сидоров подчеркивали, что планировали провести мирную акцию, и никаких доказательств обратного не существует.

После оглашения приговора жители Ростова, Москвы, Екатеринбурга, Нью-Йорка и других российских и зарубежных городов начали выходить на пикеты и проводить митинги в поддержку Влада Мордасова и Яна Сидорова. Две петиции за освобождение осужденных в сумме собрали уже более 56 тыс. подписей.

Напомним, 5 ноября 2017 года 18-летний Ян Сидоров и 21-летний Влад Мордасов вышли к зданию правительства Ростовской области с двумя плакатами:«Верните землю погорельцам» и «Правительство в отставку». На площади их задержали сотрудники полиции. Также в этот день в переулку неподалеку от площади был задержан 18-летний Вячеслав Шашмин. У молодых людей не было при себе опасных или запрещенных веществ. Позже следователи установили, что все трое были участниками Telegram-чат «Революция 05/11/17 Ростов-на-Дону», в отношении задержанных возбудили уголовное дело.

Кристина Федичкина