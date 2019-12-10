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Фото: Михаил Докудовский / Коммерсантъ   |  купить фото

ФК «Оренбург» получает дополнительные средства от РПЛ из-за заполняемости трибун

«Оренбург» входит в число клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), у которых заполняемость домашних стадионов превышает 50%. Это дает возможность получать дополнительные средства от РПЛ, сообщает ТАСС со ссылкой на президента лиги Сергея Прядкина.

По данным третьего ежегодного исследования, проведенного РПЛ совместно с PwC и посвященного экономике российского футбола, заполняемость стадиона «Газовик» в Оренбурге в сезоне-2018/2019 составила 69%.

«Оренбург» в сезоне-2018/2019 финишировал на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, что стало лучшим результатом в истории клуба.

Андрей Сазонов


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