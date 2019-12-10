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«Татнефть» планирует разместить облигации на 15 млрд рублей

«Татнефть» намерена 17 декабря собрать заявки инвесторов на покупку облигаций на 15 млрд рублей, сообщает РИА «Нoвости» со ссылкой на источник в банковских кругах.

Нефтяная компания планирует разместить трехлетние облигации серии БО-001P-01с квартальными купонами. Техническая часть размещения, по предварительным данным, запланирована на 24 декабря. В качестве организаторов будут выступать банк «Зенит», «Московский кредитный банк» и «Сбербанк КИБ».

Облигации размещаются в рамках бессрочной программы компании на 100 млрд руб.

"Ъ-Казань"


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