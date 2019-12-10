Движение по площади Труда в Петербурге ограничат до 21 декабря

В ближайшие дни в Петербурге вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения транспорта. В частности, с 11 по 26 декабря из-за работ по прокладке газопровода для автомобилистов ограничат движение по Челябинской улице у Травяной улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Кроме этого, с 11 по 30 декабря в связи с продолжением работ по прокладке канализации полностью закроют направление движения транспорта по набережной реки Карповки — от Чкаловского проспекта к улице Всеволода Вишневского. При этом на тот же срок будет действовать ограничение на участке от Каменноостровского проспекта до Ординарной улицы.

В связи с размещением пешеходной галереи для производства ремонтно-реставрационных работ на историческом Доме А.Ф. Кларка с 12 по 21 декабря ограничивается движение по площади Труда — от Английской набережной до Галерной улицы. Также с 12 декабря 2019 года по 15 июня 2020 года ограничения будут действовать на Галерной улице — на участке от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.