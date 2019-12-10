Ямальская рыболовецкая артель планирует начать промышленный вылов в Карском море

Рыболовецкая артель «Орион» из Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ) начала изыскания в Карском море. Это позволит предприятию начать промышленный вылов рыбы и в перспективе удвоить объемы производства.

По словам председателя артели Олега Мамеева, вылов в море не производился с 1950-х годов из-за тяжелой логистики. «Сейчас есть железная дорога на Бованенково и проходящая рядом технологическая дорога»,— отметил он. Господин Мамеев затруднился назвать конкретные сроки начала промышленного вылова рыбы, но отметил, что его объемы могут составить 200-300 т в год. «Там большой ассортимент: навага, черско-печерская сельдь, корюшка, полярная камбала»,— рассказал он. База артели создана в устье реки Байдарата.

Господин Мамеев отметил, что по итогам года предприятие переработало около 300 т рыбы, что на 55% больше в сравнении с 2018 годом. По его словам, около 70% рыбной продукции артель поставляет в регионы России (Москва, Нижний Новгород, Белгород и другие), преимущественно предприятие работает со специализированными рыбными магазинами. Предприятие рассчитывает выйти на экспортные рынки.

Артель работает два года. Производит рыбные консервы полуфабрикаты, рыбу холодного, горячего копчения, а также вяленую и сушеную.

Татьяна Дрогаева, Салехард