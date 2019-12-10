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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ   |  купить фото

МТС проанализировала гео-данные о передвижении самарцев

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, в ходе пилотного проекта проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в границах городского округа Самары.


При составлении аналитического отчета учитывались перемещения абонентов между внутригородскими районами Самары. Геоаналитика МТС позволяет разделить данные о передвижении пассажиров на личном и общественном транспорте, а также определить, например, какой процент жителей пользуется услугами такси. Полученные данные, включая среднее время передвижений самарцев по городу, среднее время концентрации пассажиров в районах остановочных пунктов и среднее время поездки на общественном транспорте, могут быть использованы профильными ведомствами при развитии дорожной и транспортной инфраструктуры.

«С помощью нашей геоаналитики, использующей только обезличенную информацию о перемещении абонентов, мы можем точно узнать количество людей, находящихся в заданный интервал времени в определенном районе, скорость их перемещения, отделить тех, кто живет в данной локации от тех, кто приезжает сюда на работу. Подобные данные могут пригодиться не только при оптимизации маршрутов общественного транспорта, но и в развитии туристической инфраструктуры региона или составлении проектов по планированию новой городской застройки», — рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

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