У безработного жителя Ишимбая в гараже изъято 14 кг стероидов

Сотрудники полиции задержали в Ишимбае (Башкирия) местного безработного, который, по версии МВД, организовал в гараже производство анаболических стероидов. В гараже изъято 14 кг продукции, которая, по версии следствия, сбывалась по почте покупателям, найденным через интернет-мессенджеры. У подозреваемого изъято оборудование, таблетки и жидкие вещества, упаковка, фирменные наклейки.

Следователям он сообщил, что формулу анаболиков выводил в своей лаборатории путем проб и ошибок, тестируя продукцию на себе. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 234 УК РФ «Покушение на сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в крупном размере». Он помещен под домашний арест.

Ирина Самойлова