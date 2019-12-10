Ростовская область выделит 12 млн рублей на аренду автомобилей для депутатов Госдумы

Правительство Ростовской области ищет подрядчика, который будет перевозить по Ростовской области 13 депутатов Госдумы РФ. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 12 млн руб., финансировать закупку будет региональный бюджет. Подрядчик должен будет оказывать услугу в течение 2020 года, начиная с 1 января.

Перевозить депутатов Госдумы будут на 13 легковых автомобилях мощностью двигателя не менее 180 и не более 200 лошадиных сил. Транспорт должен быть оборудован системами обогрева и кондиционирования воздуха, подушками безопасности и усилителями рулевого управления. Подрядчик также обязуется содержать автомобили, проводить их сервисное обслуживание, ремонт. Кроме того, исполнитель должен будет нанять водителей и оплачивать их работу.

Дарья Голякова