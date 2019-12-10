В Оренбуржье к концу года разработают дорожную карту развития образования

Рабочая группа по приоритетному направлению «Образование» создана в Оренбургской области. Ее работу курирует министр образования региона Алексей Пахомов. Об этом сообщает региональное правительство.

«Главными задачами рабочей группы по образованию стали разработка дорожных карт по направлениям развития стратегии в сфере образования, участие в реализации рекомендаций, которые разрабатываются в ходе проекта»,– говорится в сообщении.

В состав группы входят представители областного министерства образования и подведомственных ему организаций, муниципальных управлений образования, министерства экономического развития, промышленной политики и торговли, ОГПУ, ОГУ, региональных институтов развития и профильного бизнеса. Дорожную карту по внедрению приоритетных инициатив и флагманских проектов в образовании создадут к концу текущего года. В дальнейшем она будет согласована в Strategy Partners Group, региональном минэкономразвития, и начнется его реализация.

Георгий Портнов