В Ростовской области появилась пожарная станция на солнечных батареях

В Аксайском районе Ростовской области в х. Рыбацкий в декабре запустили солнечную электростанция на пожарной станции, сообщает прессслужба Неосан Энерджи Рус, выступившей подрядчиком.

Установка общей мощностью 117 кВт позволит объекту экономить на электроэнергии до нескольких миллионов рублей, а также снизит количество выбросов в атмосферу углекислого газа на 88 т ежегодно. Солнечная установка оборудована 324 монокристаллическими панелями мощностью 360 Вт, двумя инверторами и винтовой системой крепления на сваях.

Сейчас все генерируемое электричество используется лишь для энергоснабжения пожарного объекта, но в дальнейшем владельцы планируют масштабировать фотоэлектрическую установку до 400 кВт для энергоснабжения прилегающих зданий.

Дарья Голякова