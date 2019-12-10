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АО «БЭСК» наградило лучших журналистов

9 декабря в музее г. Уфы состоялась торжественная церемония награждения журналистов и блогеров, в течение 2019 года активно освещавших события и проблемы столицы Башкирии, а также журналистов, ставших в уходящем году победителями творческого конкурса АО «БЭСК» на лучшую публикацию об электросетевом комплексе региона. В мероприятии приняли участие глава администрации г. Уфы Ульфат Мустафин, председатель Правления - генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» Дмитрий Шароватов, представители СМИ и другие почетные гости.


Председатель Правления - генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» Дмитрий Шароватов награждает Булата Баширова за 1 место в творческом конкурсе АО «БЭСК» на лучшую публикацию об электросетевом комплексе Башкирии

Председатель Правления - генеральный директор АО «Башкирская электросетевая компания» Дмитрий Шароватов награждает Булата Баширова за 1 место в творческом конкурсе АО «БЭСК» на лучшую публикацию об электросетевом комплексе Башкирии

Глава администрации г. Уфы Ульфат Мустафин поблагодарил журналистов-победителей городского конкурса за высокий профессионализм и большой вклад в укреплении имиджа столицы региона, отметив их Благодарностью муниципалитета. Председатель Правления - генеральный директор АО «БЭСК» Дмитрий Шароватов высказал слова признательности журналистам, которые обращаются к такой сложной теме, как энергетика.

- Мы поощряем тех журналистов, которые не пугаются сложности энергетической темы и берутся за освещение проблем в энергетике. Такие журналисты могут рассчитывать на оперативность предоставления информации, на эксклюзивные комментарии, потому что мы знаем, что передаем информацию в руки профессионалов.

Победителем конкурса за лучшую публикацию об электросетевом комплексе республики был признан заместитель главного редактора газеты «Коммерсант в Башкортостане» Булат Баширов. Его публикация «Потерям счета нет» о судебном споре АО «БЭСК» и ПАО «ФСК» вызвала большой резонанс в профессиональном сообществе энергетиков. Второе место было присуждено заведующему отделом экономики газеты «Республика Башкортостан» Ильдару Ахиярову за цикл новостей о деятельности Башкирской электросетевой компании. «Бронзовым» призером конкурса стала корреспондент газеты «Иглинские вести» Назгуль Кондрова за материал, посвященный деятельности дочерних компаний «БЭСК Инжиниринг» и «Башкирэнерго» по реконструкции энергообъектов в Иглинском районе. Победители были награждены призами.

Чествование лучших журналистов было совмещено с открытием выставки работ известного башкирского художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева. Партнером мероприятия выступила Башкирская электросетевая компания. Камиль Бузыкаев - признанный мастер художественных провокаций, его сатирические работы украшают не только первые полосы средств массовой информации, но и страницы самих героев карикатур в социальных сетях. Для всех желающих также была проведена экскурсия по музею г. Уфы.

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Башкирская электросетевая компания

АО «БЭСК» наградило лучших журналистов

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