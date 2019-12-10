Пермский край вошел в число лидеров по расселению аварийного жилья

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заслушал доклады глав регионов о реализации национальных проектов «Экология» и «Жилье и городская среда». Пермский край является одним из лидеров среди субъектов РФ по расселению аварийного жилья, а ввод нового жилья в регионе вырос на треть по сравнению с прошлым годом.

Основным механизмом реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» председатель правительства РФ назвал ипотеку. Несмотря на то что, по данным ЦБ РФ, среднегодовая ставка за первые три квартала составила 10,18% годовых, текущие ипотечные ставки в ведущих банках уже находятся на уровне целевых показателей 2020 года (8,7%).

По данным Росстата, в России за 10 месяцев введено 55,6 млн кв. м жилья, из них в Пермском крае введено 790 тыс. кв. м (на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). В рамках нацпроекта ведется масштабная работа по переселению людей из аварийного жилья — всего требуется расселить 9,5 млн кв. м аварийного жилья, на это предполагается направить свыше 0,5 трлн руб. В Прикамье план по расселению ветхого жилья на текущий год уже выполнен.

Ранее губернатор Максим Решетников отмечал, что по итогам года регион показывает хорошую динамику: «И по нацпроекту, и по региональной программе мы планировали расселить 32 тыс. кв. м. На сегодня уже сделано 54 тыс. кв. м, а до конца года коллеги из минстроя взяли на себя повышенные обязательства расселить до 90 тыс. кв. м жилья».