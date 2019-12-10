Депутат обвинил чиновников в отсутствии комплексной застройки в Саратове

Саратовские строители вынуждены отдавать до 20% жилья на «разные нужды». Об этом в своем Telegram-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной думы Николай Панков.

По его словам, «именно чиновники» не включали в комплексную застройку возведение школ, больниц, поликлиник. Якобы, до 3% жилья у строителей забирает Госжилинспекция, 2% - ИКСО, 5% - областной фонд дольщиков, 10% шли на подведение коммуникаций, сообщил депутат.

«Итого 20% жилья стоимостью 1,2 млрд руб. уходили по контракту с 300 тыс. кв. м застройки. Не хочу разбираться, куда, сколько, по какой цене и кому», - уточнил он и добавил, что дано поручение провести по данной ситуации проверку.

Марина Ковалева