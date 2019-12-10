«В России тема прав человека, как правило, больше раздражает власть»

10 декабря Владимир Путин встречается с советом по правам человека и развитию гражданского общества. Главная тема обсуждения — совершенствование работы российских судов. Накануне стало известно, что ЕС начинает подготовку к созданию европейского аналога «акта Магнитского». Это предусматривает введение санкций за нарушения прав человека и в России. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что последнее обстоятельство заставляет по-другому взглянуть на сегодняшнее заседание СПЧ с президентом.

Это будет дебют нового состава СПЧ во главе с его председателем Валерием Фадеевым. Тема, можно сказать, самая что ни на есть острая — совершенствование судебной системы. За примерами далеко ходить не надо — в разгаре так называемое «московское дело». Вот и очередной приговор подоспел прямо к заседанию: три года лишения свободы получил сторонник движения «За государственность и духовное возрождение Святой Руси» Эдуард Малышевский. Он обвиняется в том, что выдавил ногой стекло в автозаке, а оно, к несчастью, упало на полицейского, и тот по обыкновению испытал физическую боль, головокружение и так далее. Три года.

То, что на суды постоянно жалуются предприниматели, давно стало привычным делом.

Их главная претензия в том, что Фемида должна быть независимой, но у нас такое случается не всегда. И даже находятся те, кто говорит, что ситуация с каждым годом ухудшается. Сюда же можно добавить практически полное отсутствие оправдательных приговоров. Критика звучит со всех сторон. Совет судей даже был вынужден отреагировать: предложил наказывать СМИ за излишние выпады и дискредитацию судебной системы.

И вот вопрос вынесен на уровень президента. Хотя надо сказать, что состав СПЧ все-таки сменился, так что есть некоторые сомнения, как бы проблема не потеряла былой остроты. Кроме того, заседание назначено на следующий день после саммита в «нормандском формате». Нетрудно предположить, что встреча с СПЧ проигрывает в значимости парижской встрече. Плюс к этому мы знаем текущее положение вещей. Иные злые языки скажут: не в нынешних традициях что-то менять. Соберутся, поговорят, подчеркнут важность проблемы — пообещают двигаться в сторону улучшения правовой составляющей и гласности работы судов. Президент заявит о недопустимости зажима критики. Будут правильные предложения, которые, конечно же, направят в соответствующие комиссии, и там продолжится работа по улучшению и модернизации судебной системы. Такой сценарий выглядит самым предсказуемым.

Можно было бы еще сказать, что в былые-то годы СПЧ мало что решал, а сейчас так и вовсе — ничего.

В России тема прав человека, как правило, больше раздражает власть.

Сам термин является синонимом некой оппозиционности, а суды стоят на страже государства. Какие бы они ни были, это преграда на пути хаоса. Таков, скорее, и будет ответ президента неким рьяным реформаторам. Опять же все это известно.

Тем не менее, есть аргумент все-таки прислушаться к правозащитникам. Новый комиссар ЕС по внешним делам Жозеп Боррель анонсировал работу по подготовке европейского «акта Магнитского». Он, в частности, предусматривает введение глобального режима санкций, в том числе и против России.

Такое произойдет в случае, если будут вскрыты серьезные нарушения прав человека. То есть ко всему потоку санкций, дискриминации спорта — еще один «акт Магнитского». Это как раз тот факт, который просто вынуждает внимательнее посмотреть на то, что предлагает даже нынешний состав совета по правам человека. А если прибавить к этому и внутреннее общественное давление, так вообще не грех и о реформе задуматься. Все равно рано или поздно придется. Или же придется окончательно закрываться от всего мира, что тоже не исключается.