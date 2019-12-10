«Татнефть» возобновила сейсморазведочные работы в Ливии

Компания «Татнефть» вновь начала проводить сейсморазведочные работы на территории Ливии, сообщает ТАCC со ссылкой на национальную нефтяную корпорацию страны.

Работы проводятся в бассейне Гадамес в регионе Хамада. В корпорации заявили, что возобновление деятельности «Татнефти» на территории Ливии «повышает доверие к нефтяному и газовому сектору и служит экономическим интересам страны».

«Татнефть» проводила работы в Ливии по концессионному соглашению с 2005 года до 2014 года. Однако, они были прекращены в связи с военными действиями в стране. В 2017 году гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов заявил, что компания не будет возобновлять работу в Ливии, пока в стране не будет полностью стабилизирована обстановка. В октябре этого года господин Маганов рассказал, что нефтяное предприятие ведет разведку на новых блоках в Ливии.

"Ъ-Казань"