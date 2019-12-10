Отменен оправдательный приговор главе ГИБДД Троицка по делу о ДТП с пьяным полицейским

Челябинский областной суд по апелляционной жалобе гособвинителя отменил оправдательный приговор начальнику ГИБДД Троицка по делу о превышении должностных полномочий, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, руководитель ОГИБДД МО МВД РФ «Троицкий» в сентябре 2013 года приказал подчиненному инспектору ДПС не привлекать к административной ответственности сотрудника полиции, который сел пьяным за руль автомобиля. Выполняя указание начальника, инспектор составил документы по факту ДТП, без фиксации факта нахождения водителя в нетрезвом состоянии. Руководителю городского ГИБДД было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Троицкий городской суд 16 сентября этого года признал его невиновным. Государственный обвинитель обжаловал необоснованный приговор. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда удовлетворила доводы прокурора, отменила приговор и направила уголовное дело на новое судебное рассмотрение в ином составе суда.