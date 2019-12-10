Лифт стал восприниматься как часть интерьера здания

Вице-президент и генеральный директор компании ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар

По законам РФ каждый лифт, который находится в эксплуатации более 25 лет, подлежит замене. При этом огромное количество многоквартирных домов в России было построено более четверти века назад. О том, насколько перспективен рынок лифтового оборудования в России, какие тенденции на нем появляются и как исполняются законы РФ о замене устаревшего оборудования на Урале, рассказал вице-президент и генеральный директор компании ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар.



— Какие тенденции на рынке лифтостроения в России вы можете отметить?

— Российский рынок является неотъемлемой частью общемирового. Тенденции, которые появляются в России, аналогичны тем, которые появляются во всех секторах мировой промышленности. Мы живем в мире цифровых технологий. И это напрямую касается нашей деятельности.

Основным трендом на рынке сейчас является разработка и внедрение «умных лифтов». Эта идея зародилась и развивается благодаря концепциям «умных городов», которые сейчас воплощаются повсеместно. «Умным городам» нужны «умные здания», в «умном здании» должен стоять «умный лифт».

Для реализации этой концепции мы используем и внедряем самые эффективные инновации на нашем производстве. С 2010-го по 2017 год мы увеличили мощности завода в Санкт-Петербурге более чем в три раза, и сейчас они составляют до 10 тыс. единиц в год. При этом на заводе работают всего 350 человек. Такой низкий уровень привлечения рабочей силы возможен за счет внедрения самых передовых технологий и автоматизированных решений. За все время существования завода на нем было изготовлено более 69 тыс. лифтов.

— Сложно работать в России иностранным компаниям?

— Мы давно видим себя в качестве местной компании, но с международными корнями. Уровень локализации ОТИС в России колеблется от 75% до 95% в зависимости от типа и конфигурации оборудования. В среднем здесь производится порядка 80% комплектующих для лифтов.

Мы активно участвуем в деятельности Национального лифтового союза. Долгая история компании на российском рынке и повсеместное присутствие позволили нам детально изучить потребности наших клиентов и тенденции рынка. В настоящее время наш штат составляет более 3 тыс. человек, треть из которых — технический персонал, которые работают более чем в 50 офисах по всей стране. Самый западный из них находится в Калининграде, самый восточный — в Хабаровске. Мы присутствуем в каждом регионе РФ, в том числе в уральском, который для нас очень важен. Покрытие достаточно плотное, но мы на этом не остановимся и планируем дальше расширять наше присутствие в России.

— Как вы оцениваете рынок лифтового производства в России в целом?

— Прежде всего, рынок лифтового оборудования России очень большой. Мы говорим о порядка 40 тыс. лифтового оборудования в год. Ситуация выглядит стабильной и сбалансированной в плане как нового оборудования, так и подлежащего замене. В среднем срок службы лифта в России составляет около 25 лет в соответствии с российским законодательством, любой лифт по истечении 25-летнего срока эксплуатации должен быть заменен. Правда, это не говорит о том, что сейчас этот закон исполняется в точности. Но мы видим устойчивую тенденцию, двигателем которой является государство, — все устаревшие лифты постепенно заменяются. Компания ОТИС выступает в данной инициативе в качестве партнера программы по замене оборудования.

За последние два года по программам замен устаревшего лифтового парка наша компания поставила в Екатеринбург порядка 350 единиц оборудования. В общей сложности по уральскому региону этот показатель составляет порядка 450 единиц оборудования. Мы видим огромные перспективы в этом направлении по уральскому региону и продолжим и дальше участвовать в инициативах по замене устаревших лифтов.

— Как вы планируете усиливать свое присутствие на Урале?

— Наш офис на Урале открылся в 1997 году. Он изначально планировался как хаб между всеми офисными точками региона. Сейчас его поддерживает филиал в Челябинске и две мастерские в Верхней Пышме и Березовском. В общей сложности наш штат в УрФО составляет более 100 человек. Причем большинство из них работают в Екатеринбурге.

Начиная с 2005 года, мы реализовали на Урале свыше 5 тыс. единиц оборудования, более половины из них функционирует в зданиях Свердловской области. На техническом обслуживании ОТИС находятся 8 торговых и 14 бизнес-центров в Екатеринбурге. Наши лифты установлены в аэропорте Кольцово, «ОнегинПлаза», ЖК «Клевер Парк», ТРЦ «Гринвич», в медицинском центре «УГМК-Здоровье». Несколько крупных проектов были реализованы в таких городах, как Тюмень, Челябинск, Сургут. Например, в Ханты-Мансийске оборудование ОТИС установлено в окружной клинической больнице.

— Как вы оцениваете уровень конкуренции на Урале?

— Конкуренты у нас есть везде. И это хорошо, так как конкуренция является признаком здоровой экономики, а также двигателем технологического прогресса в промышленности. Но что нас выделяет из всей массы конкурентов? Мы являемся компанией полного цикла. То есть наша деятельность закрывает все сегменты жизнедеятельности лифта. Мы проектируем и изготавливаем лифты, устанавливаем их, а затем осуществляем техническое обслуживание в процессе эксплуатации. Большинство игроков на рынке специализируется на одном или нескольких этапах. Мы закрываем весь цикл. Это дает нам преимущество в плане обеспечения безопасности на всех уровнях обслуживания эксплуатированных лифтов.

— Как ваша компания находит специалистов нужного уровня для решения поставленных задач?

— Привлечение и сохранение талантов является проблемой глобального характера, которая стоит перед всеми. Мы очень серьезно относимся к поиску и развитию таких сотрудников. Это ключевой фактор для нашей компании. Я лично уделяю особое внимание этому вопросу. У нас есть специальные команды профессионалов, которые занимаются именно обучением персонала. Причем не только с точки зрения технических характеристик, но и с точки зрения социальных аспектов. Три года назад мы запустили специальную Академию менеджмента, где лучшие из наших специалистов ежегодно получают дополнительное образование с возможностью самостоятельной реализации собственных проектов. Представители уральского региона также участвуют в этом проекте.

— Какие еще тренды вы можете отметить?

— Наши заказчики стали больше вниманияуделять эстетике внешнего и внутреннего интерьера лифтов. Они стали более взыскательными и требовательными к деталям. Лифт сейчас воспринимается как неотъемлемая часть интерьера здания. Именно это и побудило нас запустить проект Ambiance.

— Что это за проект?

— Официально проект Ambianceбыл представлен в июне 2019 года в Москве на Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian Elevator Week. Ambiance — это целый комплекс инноваций, разработанный нами совместно со Studio F. A. Porsche. Наши технологические решения тесно сплетаются с дизайнерскими решениями специалистов студии, которые вдохновлялись архитектурными тенденциями ХХ века. Основное внимание уделено использованию природных элементов, таких как камень, кожа, дерево. Данную линейку дизайнов мы назвали Natural. Сейчас наши заказчики могут выбирать из более 160 возможных конфигураций отделок купе кабины. Ранее диапазон составлял всего лишь 12 вариантов. Это не только материалы, но и визуализация, дизайн. Фактически мы стали первыми производителями лифтового оборудования индивидуального кастомизированного дизайна, которое изготавливается на нашем заводе в Санкт-Петербурге начиная с сентября.

— Где будут внедряться решения на основе технологии Ambiance?

— Реализовать решения на основе Ambiance можно в любых географических условиях, а также во всех сегментах жилых, торговых и бизнес-комплексов — от «эконом плюс» до класса «люкс». Первые единицы оборудования на основе Ambiance уже были установлены в Москве.

— Вы намерены насыщать рынок новыми дизайнами?

— Если в этом году нашим клиентам на Урале стал доступен лифтовой дизайн в стиле Natural, то в 2020 году мы запустим линейку дизайна коллекции Modern. В ней будут использованы более технологичные материалы и общие стилистические решения. Если Natural — это более мягкие и приглушенные цвета, то Modern — это хай-тек.