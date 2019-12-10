В Магнитогорске директора строительной компании осудили за невыплату зарплаты

Мировой судья судебного участка 36 Орджоникидзевского района Магнитогорска вынес приговор директору ООО «Уралстройтехнология», который обвинялся в полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты, совершенной из корыстной или личной заинтересованности (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб.

Как сообщают в прокуратуре Челябинской области, осужденный задолжал 11 работникам предприятия в общей сложности более 488 тыс. руб. В тот же период директор погасил долговые обязательства компании в размере более 7 млн руб. При этом, чтобы уклониться от погашения задолженности по зарплате, он направлял контрагентам письма с предложением проводить платежи, минуя расчетный счет «Уралстройтехнологии». Суд, учитывая эти обстоятельства, пришел к выводу, что возможность своевременно погасить задолженность перед сотрудниками у директора была.

Арест, наложенный на имущество юридического лица в рамках обеспечительных мер, сохранен. Приговор не вступил в законную силу.