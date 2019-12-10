В Саратове директора организации, реконструирующей памятник, оштрафовали на 20 тыс. рублей

Директору ООО «Стройремонткомплекс 2000» не удалось обжаловать наложение штрафа в размере 20 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Ранее Кировским районным судом руководитель организации был привлечен к ответственности за нарушения законодательства об охране объектов культурного наследия. Установлено, что ООО проводило реставрационные работы в отношении объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс казарм губернского батальона, где в 1864-1867 гг. жил художник Врубель Михаил Александрович» – здания ГПОУ «Саратовское художественное училище им. А.П. Боголюбова (техникум)» на улице Университетской, 59 (Литер А)» без обязательной аттестации работников подрядной организаций в министерстве культуры РФ. Саратовский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения.

Марина Ковалева