В Ростове вдвое выросло число выявленных случаев ВИЧ

Количество выявляемых за год случаев заражения ВИЧ в Ростове за последние два года выросло вдвое, сообщается на сайте городской администрации. Так, до 2018 года в городе выявляли в среднем 250 случаев в год, в 2018 было выявлено 550 новых заболевших, а в этом году — более 470 случаев.

Такой рост числа выявленных случаев городские власти связывают с проводимой профилактической работой и взаимодействии власти с общественностью и учреждениями здравоохранения. Так, в этом году скрининг на ВИЧ-инфекцию прошли свыше 2,2 тыс. жителей Ростова. Этот показатель власти планируют улучшить, организовав прохождение ВИЧ-скрининга в центрах здоровья при муниципальных поликлиниках.

Дарья Голякова