В Екатеринбурге на месяц закрыли ресторан в «Пассаже» из-за нарушений СанПиНа

Ленинский районный суд Екатеринбурга приостановил на месяц работу холодного цеха ресторана «Легенды Юга», который находится в ТЦ «Пассаж».

Как сообщили в УФССП по Свердловской области, административное дело в отношении организации было возбуждено по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). В частности, региональный Роспотребнадзор выявил нарушения в работе холодного цеха ресторана: помещение являлось проходным, поэтому там не соблюдался необходимый температурный режим. «Из-за этого также возникает риск загрязнения воздушной среды производственной зоны. Зафиксированы нарушения в разделочном инвентаре и канализационных стоках», — сообщили в пресс-службе УФССП. Для исполнения решения судебной инстанции приставы опечатали цех ресторана.

Дарья Соколова