Строителя паркинга обвинили в хищении у инвесторов 20 млн рублей

Новосибирская прокуратура направила в суд уголовное дело директора ООО «Паркинг-С», сообщил официальный представитель региональной прокуратуры Дмитрий Лямкин. Согласно фабуле обвинения, с 2012-го по 2015 год предприниматель получил от частных инвесторов более 20 млн руб. для строительства автопарковки на улице Холодильная в Заельцовском районе. Однако, говорится в деле, бизнесмен не передал клиентам оплаченные парковочные места, а недостроенное здание продал.

Кроме того, обвиняемый причинил ущерб организациям и физлицам, которых привлек для строительства парковки. Контрагенты доставили на стройплощадку материалы и возвели часть паркинга, но деньги за это не получили. Следственные органы предъявили директору компании обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и причинении имущественного ущерба (ст. 165), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Илья Николаев