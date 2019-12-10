В мэрии Владивостока рассказали о причине обысков

Администрация Владивостока отрицает информацию СМИ о мошенничестве со стороны чиновников мэрии. Пресс-служба утверждает, что администрация проходит потерпевшей стороной по уголовному делу, из-за которого в мэрии проводились обыски. Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщил о расследовании дела об откатах с ущербом для бюджета на 17 млн руб.

«Сотрудники правоохранительных органов совместно со специалистами администрации Владивостока выявили факты нарушений, допущенных юридическим лицом при ремонте дорог в городе в 2018 году»,— утверждается в сообщении пресс-службы. По этому факту возбуждено уголовное дело и проводилось изъятие конкурсной и рабочей документации.

Информацию СМИ о мошенничестве со стороны чиновников мэрия называет недостоверной. «В результате мошеннических действий со стороны юрлица заказчик работ (администрация города) является потерпевшей стороной»,— утверждается в сообщении.

ТАСС вчера, 9 декабря, сообщил со ссылкой на источник о выявлении мошеннической схемы в администрации Владивостока. Утверждалось, что чиновники брали откаты, а сумма ущерба составила 17 млн руб. Это якобы могло привести к срыву нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».