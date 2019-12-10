В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА по буллитам обыграл в гостях московское «Динамо». Основное время встречи закончилось со счетом 2:2. Заброшенными шайбами у петербуржцев отметились Наиль Якупов и Дмитрий Кагарлицкий, ранее защищавший цвета «бело-голубых». Победный буллит реализовал нападающий армейцев Евгений Кетов.

СКА продлил победную серию до 11 матчей подряд. Клуб из Петербурга с 52 набранными очками занимает первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч СКА проведет после перерыва на игры Кубка Первого канала — 17 декабря дома против череповецкой «Северстали».