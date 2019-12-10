ФАП в алтайском селе закрыли из-за опасной концентрации радона

Суд на месяц приостановил работу трех кабинетов фельдшерского-акушерского пункта в селе Кокоря Республики Алтай из-за повышенной концентрации радиоактивного газа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Решение вынесено после проверки ведомства, которая выявила факторы, способные «негативно отразиться на здоровье сотрудников и пациентов». «При измерении эквивалентной равновесной объемной активности радона в помещениях установлено превышение нормативов в 1,5—2,5 раза в акушерском, процедурном и прививочном кабинетах»,— говорится в сообщении Роспотребнадзора. Помимо этого, в тех же кабинетах сотрудники ведомства обнаружили несоответствие параметров искусственной освещенности гигиеническим нормативам.

Кокоря — село в Кош-Агачском районе Республики Алтай. На его территории проживают теленгиты и алтайцы. Население составляет менее 900 человек.

Юлия Сасевич