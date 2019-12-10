Совбез ООН может собраться на экстренное заседание по КНДР

Совбез ООН соберется в среду, 11 декабря, на внеочередную встречу по ситуации с ядерной программой КНДР. Встречу запросили США, сообщили источники ТАСС и «РИА Новости». Встреча может пройти в открытом формате. Вашингтон мотивировал запрос на встречу недавними действиями КНДР.

Северная Корея больше не намерена обсуждать с США денуклеаризацию Корейского полуострова и в ближайшие недели обнародует новую оборонную стратегию с учетом провала переговоров с Вашингтоном. Об этом прямо заявили северокорейские дипломаты, пообещав преподнести США «подарок к Рождеству», если Вашингтон не предпримет срочные шаги по деэскалации в отношениях с КНДР.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Корейский атом готовится к Рождеству».