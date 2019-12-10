Ревнивый новосибирец открыл стрельбу на новокузнецком вокзале

Транспортные полицейские задержали жителя Новосибирска, стрелявшего из травматического пистолета в другого мужчину на привокзальной площади Новокузнецка. Как сообщило сибирское управление на транспорте МВД, момент перестрелки попал на записи камер видеонаблюдения.

По предварительной версии, конфликт между 39-летним новосибирцем и его 35-летним оппонентом произошел на почве неприязненных отношений и ревности. Получивший касательное ранение головы потерпевший доставлен в больницу, после осмотра врачей ему назначено амбулаторное лечение. По факту случившегося проводится доследственная проверка, устанавливают все обстоятельства случившегося.

Юрий Зуев