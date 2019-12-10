Сами не обложились

Татарстанским чиновникам пока не удалось добиться повсеместного участия жителей сел и небольших городов в республиканской программе самообложения. Сразу в трех населенных пунктах референдумы в минувшее воскресенье провалились из-за явки менее 50%. В результате с местных жителей здесь не будут собирать сбережения на решение общественных вопросов. В движении «Голос» такую ситуацию объясняют тем, что именно в этих поселениях за референдумами следили независимые наблюдатели.

Референдумы о самообложении, которые 8 декабря прошли в Лаишево, Пестрецах и Красносельском поселении Высокогорского района Татарстана, признаны несостоявшимися из-за низкой явки. Об этом вчера сообщила пресс-служба ЦИК республики. При этом в Лаишево, где жителям предлагали отдать по 250 руб. на «строительство, ремонт и содержание улично-дорожной сети города» и благоустройство кладбищ, явка составила 43,1%. В Пестрецах, где с населения хотели собрать по 500 руб. на строительство тротуаров и благоустройство прилегающих деревень, на участки пришли лишь 32,7% избирателей. Большинство из них голосовали против самообложения. В Красносельском поселении явка составила 29,1%. Здесь жителям предлагали отдать по 300 руб. на строительство и ремонт контейнерных площадок, ремонт внутрипоселковых дорог. По закону референдумы считаются состоявшимися, если в них приняло участие более половины избирателей населенного пункта.

Всего в минувшее воскресенье референдумы проходили в 15 сельских и городских поселениях при средней явке 53,2%. В 12 из них плебисциты признаны состоявшимися, а жители согласились отдать свои сбережения на нужды поселков. Наиболее активными оказались избиратели Каенлинского сельского поселения в Нижнекамском районе. Здесь при явке 60,5% за самообложение проголосовали 97,4%.

Напомним, программа по самообложению действует в Татарстане с 2013 года. Голосования проходят в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах. Согласно закону, плебисциты должны инициировать сами граждане, однако по факту их организуют местные власти. На каждый собранный на референдуме рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. В 2018 году плебисциты состоялись в 838 поселениях, где жители согласились скинуться на дороги, кладбища и объекты благоустройства по 100–500 руб. Таким образом граждане собрали около 223 млн руб. Власти добавили соответственно почти 900 млн руб.

Координатор «Голоса» в Татарстане Михаил Тихонов сообщил “Ъ”, что за голосованием в Лаишево, Пестрецах и Красносельском поселении в этом году следили независимые наблюдатели. Всего на 16 избирательных участков «Голос» и казанский штаб Алексея Навального направили 30 своих представителей.

В который раз подтверждается зависимость явки избирателей от наличия наблюдателей на участках»,— пришел к выводу господин Тихонов.





Он напомнил, что 24 ноября референдумы в Арске, Высокой горе и Ленино-Кокушкино (Пестречинский район Татарстана), где работали наблюдатели «Голоса», также были признаны несостоявшимися из-за низкой явки. В то же время 1 декабря представители движения за ходом референдумов не следили. В итоге все голосования прошли при явке более 50%.

Господин Тихонов рассказал, что в целом на участках, где находились представители «Голоса», «серьезных нарушений не было». В то же время в Высокогорском районе наблюдателям якобы предлагали деньги за то, чтобы они ушли с участка. Михаил Тихонов обратил внимание на высокое досрочное голосование — около 10%. Также в Лаишевском районе власти организовали подвоз избирателей к участкам, однако это нарушением закона не является. В социальных сетях также была распространена запись, на которой избирательница сообщает, что на референдум ее просили прийти с работы.

В Лаишево за голосованием также следили представители татарстанского отделения «Справедливой России». Они направили жалобы в территориальный избирком, обнаружив, что бюллетени содержат разные тексты на русском и татарском языках (на последнем говорилось о самообложении в 2019 году). Однако избирком заявил, что тексты бюллетеня «не вводят в заблуждение избирателей». «У нас не было задачи провалить референдумы. Мы хотели посмотреть, какая в действительности у нас явка в районах. Это была подготовка наших кандидатов к предстоящим муниципальным выборам»,— заявила “Ъ” глава татарстанских справороссов Рушания Бильгильдеева.

Кирилл Антонов